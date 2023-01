Roma | uccisa dall’ex compagno davanti a un ristorante Un testimone | “L’ha ammazzata davanti a tutti”

(Di sabato 14 gennaio 2023)a un: il racconto di unEmergono nuovi dettagli sull’omicidio della donnaa colpi d’arma da fuocoa undi. A parlare, infatti, è uno dei testimoni che ha assistito all’omicidio di Martina Scialdone, avvocato di 35 anni, da parte del suo ex, Costantino Bonaiuti, un uomo di 61 anni, arrestato dopo aver tentato la fuga. La vicenda si è svolta intorno alle 22 della serata di venerdì 13 gennaio: secondo quanto ricostruito i due erano a cena al“Brado”, in viale Amelia 42, nel quartiere Tuscolano, ...

... la protagonista dell'ultimo murales di Jorit nel popolare quartiere del V Municipio della Capitale, la consigliera comunale di Rio de Janeiroin un agguato la sera del 14 marzo 2018 nella sua ...- Colpita a morte davanti a un ristorante dall'ex compagno. È successo ieri sera in via Amelia, nel quartiere Tuscolano di. Protagonista dell'ennesimo femminicidio è stata l'avvocata di 35 anni, Martina Scialdone. La donna era a cena in un ristorante quando è stata raggiunta dall'ex compagno, una guardia giurata di ...L'uomo di 61 anni è una guardia giurata. Dopo l'omicidio è fuggito in macchina. Inseguito dalla polizia è stato tratto in arresto ...Sotto choc il Tuscolano dove è stata Roma uccisa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Roma uccisa