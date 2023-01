Roma | uccisa a colpi di pistola donna di 35 anni | a sparare l' ex compagno arrestato dalla polizia

9.51, uccide ex compagna, arrestato Una 35enne romana è statala scorsa notte nella capitale dal suo ex compagno dopo una lite. L'episodio è avvenuto nella zona Appio - Tuscolano,davanti a un ...Un altro caso di femminicidio , stavolta a. Una giovane donna di 35 anni è stataieri sera a colpi di arma da fuoco in strada, in viale Amelia, nella zona della fermata della metropolitana di Furio Camillo (quartiere Tuscolano). ...Un altro caso di femminicidio, stavolta a Roma. Una giovane donna di 35 anni è stata uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco in strada, in viale Amelia, nella zona della fermata ...Una donna di 35 anni è stata uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco in strada, in viale Amelia a Roma. La donna poco prima stava mangiando in un ristorante quando è arrivato l’ex compagno, che avre ...