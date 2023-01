Roma | strage di auto al parcheggio | vetri rotti | furti e cumuli di rifiuti a ridosso della caserma della polizia FOTO

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ancora vandali in azione nei parcheggi di. Stavolta è toccato alNuova Fiera di, in via Rudolf Diesel, nel XI Municipio, in zona Ponte Galeria, nei pressi di Via Portuense all’altezza del civico 1680. A segnalare quanto avvenuto Marco Palma, vice presidente del XI Municipio. La beffa? I vandali hanno agito a pochi metri di distanza dalla. Ostia,prese di mira nella notte:spaccati e residenti infuriati () 10vandalizzate “Oggi, presso il centro sportivodi Stato “Gelsomini” ...

ilmessaggero.it

... i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di. Il testo, pubblicato dai legali ... La stessa violenza che ora l'ha sottratta all'affetto dei suoi cari, ennesima vittima di una...... lo stesso dove era iscritto, Simone Campiti, il killer arrestato per ladi Fidene. ... L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive diCapitale, Monica ... Roma, tre morti in poche ore: Emmanuel, Roberto e Antonino: la strage sulle strade killer Entrare nella roccaforte di Stefano Delle Chiaie, in via Marco Dino Rossi, a Torre spaccata, ha il potere di proiettarci in un film bianco e nero. Non sono le foto sulle pareti, che puoi osservare anc ...Tre morti in poche ore sulle strade della Capitale. Una lunga scia di sangue da Ostia al Trionfale e sale a otto il numero delle vittime stradali a Roma dall'inizio del mese di gennaio.