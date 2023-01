Roma regina del clima pazzo in città 

Leggi su agi

(Di sabato 14 gennaio 2023) AGI - Il pianto dei ghiacciai sempre più magri, il Gran Sasso ‘secco' senza neve ma anche (e soprattutto) una leggera pioggia (non certo una bomba d'acqua) che porta il caos in tuttacon strade trasformate in torrenti, piazze in piscine, una metropolitana in tilt e le stazioni ferroviarie bloccate. I segni del cambiamentotico sono i nostri ‘vicini di banco' perché sono visibili soprattutto nei centri urbani. E la Capitale è il bersaglio per eccellenza: in Italia è stata infatti la città più colpita da eventi estremi negli ultimi 12 anni. Lo rileva il report Città2022 di Legambiente. Il cemento ‘selvaggio' unito alle caratteristiche morfologiche di(rivoli sotterranei, avvallamenti, aree paludose coperte da palazzi o centri commerciali) trasformano la più grande metropoli italiana in un ...