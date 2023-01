Roma | recuperato un pezzo pregiato | è a disposizione di Mourinho

Goalist

La scelta 'Gyomber è statoma non ha un minutaggio altissimo. Nello sforzo della ... possiamo sfruttare il dato della settima fase realizzativa del campionato, come la. Stiamo trovando ...La formazione di Thiago Motta si presenta in Friuli con due sconfitte sul groppone trae ... Rebus Deulofeu , che hadopo l'infortunio patito lo scorso novembre a Napoli. Lo spagnolo è ... Convocati Fiorentina: per la Roma recuperato Terracciano, out ... Roma-Fiorentina di scena all’Olimpico: calcio d’inizio domani alle 20:34 Roma-Fiorentina vale la diciottesima giornata di Serie A, penultima del girone d’andata, iniziata ieri con la manita rifilata d ...23' RADDOPPIO DEL LECCE!!! Cross di Hjulmand e colpo di testa di Baschirotto che tutto solo in area batte Tatarusanu. 19' Strefezza chiude l'uno-due al ...