Roma | maxi rissa tra giovani | botte da orbi con spranghe e bastoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 14 gennaio 2023) Si sono dati appuntamento per picchiarsi. Forse per regolare i conti, oppure per stabilire chi email più forte. O, semplicemente, per passare il tempo a modo loro, così come spesso succede attraverso le chat che si trovano su Telegram che fissano questi appositi incontri. Lo scontro tra le due bande è avvenuto nella tarda serata di ieri, 13 gennaio, a, a piazza Giovenale, in zona Balduina.alla Balduina In piazza si sono ritrovati una trentina di ragazzi, molti armati di mazze e. Hanno iniziato ad affrontarsi, per poi passare subito a picchiarsi. Calci, pugni e colpi dati con le mazze, mentre c’era chi incitava e chi riprendeva con i cellulari. Il tutto è durato pochi minuti.dache non sono passate inosservate da chi abita nei dintorni e – pochi, ...