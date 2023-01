Roma | Martina Scialdone uccisa dall' ex davanti a un ristorante al Tuscolano | lei era un avvocato 35enne e lui un impiegato

È successo ieri sera in via Amelia, nel quartiere Tuscolano di. Protagonista dell'ennesimo femminicidio è stata l'avvocata di 35 anni,Scialdone. La donna era a cena in un ristorante ...'Nella serata di ieri seravoleva rompere - racconta la vicina di casa dell'avvocata di 35 anni uccisa dall'ex compagno - . La mamma non era contenta di questa relazione e nemmeno il fratello. Lei aveva capito che la ...Una 35enne di Roma è stata uccisa la scorsa notte nella Capitale dal suo ex compagno dopo una lite. L'episodio è avvenuto davanti a un ristorante di via Amelia, nel quartiere di Appio Latino. La donna ...L'uomo di 61 anni è una guardia giurata. Dopo l'omicidio è fuggito in macchina. Inseguito dalla polizia è stato tratto in arresto ...