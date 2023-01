Roma | l' avvocatessa uccisa dall' ex si occupava anche di donne maltrattate

Tiscali Notizie

commenta Martina Scialdone, l'diuccisa dall'ex fuori da un ristorante, 'si occupava di separazioni e divorzi e quindi si trovava spesso anche di fronte a casi di maltrattamenti da parte di compagni e mariti'. Lo ...Mentre sul fronte legalità Bianchi ha espresso "sgomento" per il femminicidio della giovaneavvenuto ieri sera anel quartiere Tuscolano."Contate su di me - ha concluso Bianchi - per ... Raggiunta al ristorante, portata fuori e uccisa dall'ex a colpi di pistola a Roma: era un'avvocatessa Aveva il porto d’armi Costantino Bonaiuti, 61 anni, l’ingegnere di origine etiope, funzionario dell’Enav, che nella tarda serata di ieri a Roma, in zona Tuscolana, dopo una scenata in un ristorante, h ...Tante persone sono giunte in strada dopo l'episodio, oltre a quelle presenti nel locale. L'uomo, un 61enne, è fuggito subito dopo, ma poi è stato raggiunto dalle volanti della polizia e arrestato a Fi ...