Roma-Fiorentina domenica 15 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 14 gennaio 2023) C’erano notti all’inizio del millennio in cui una sfida trapoteva valere un pezzo di scudetto con Batistuta a regalare ai giallorossi la vittoria contro gli ex compagni. Adesso si gioca per un posto nelle coppe, i viola cercano di rilanciare le proprie ambizioni di Conference League dopo il successo contro il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Se tanto mi dà tanto, domani sera Nicolò Zaniolo sarà ancora titolare, stavolta contro la. Un po' perché è uno dei giocatori più forti dellae un po' perché dopo averlo difeso così a spada tratta contro il Genoa, José Mourinho difficilmente lo lascerà fuori dal via. Il ...Coppa Italia, Milan eliminato dal Torino che vince a San Siro per 1 a 0 si qualificanoe inter. INCHIOSTRO SPRECATO Damiano dei Maneskin festeggia 24 anni, senza VictoriaAll'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente l'opinione in tema Fiorentina a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: ...La sfida di domani contro la Roma, per la Fiorentina, potrebbe equivalere ad un grande balzo in avanti per la rincorsa all'Europa. Inoltre, scrive l'edizione odierna de Il ...