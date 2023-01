Roma | donna uccisa a colpi di pistola | arrestato ex compagno

(Di sabato 14 gennaio 2023), 14 gen. (Adnkronos) - Unadi 35 anni è stataieri sera adi arma da fuoco in strada, in viale Amelia a. Lapoco prima stava mangiando in un ristorante quando è arrivato l'ex, che avrebbe poi sparato. Scattato l'allarme, il rafforzato servizio di controllo del territorio ha consentito l'immediato intervento della polizia, che poco dopo hal'uomo. Sul posto volanti, squadra mobile e il pm del pool antiviolenza.

