Roma | donna uccisa a colpi di pistola al Tuscolano | a sparare l' ex compagno arrestato dalla polizia Aveva 35 anni

... in zona Furio Camillo, nel quartiere Tuscolano : l'uomo aveva raggiunto laal locale dopo ...movente della gelosia Sarebbe la gelosia il movente di questo ennesimo femminicidio avvenuto a. ...Un altro caso di femminicidio , stavolta a. Una giovanedi 35 anni, Martina Scialdone, è stata uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco in strada, in viale Amelia, nella zona della fermata della metropolitana di Furio Camillo (...La lite furiosa in mezzo alla strada e poi gli spari. Una donna di 35 anni è stata uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco a Roma, in viale ...ROMA. Una 35enne romana è stata uccisa la scorsa notte nella capitale dal suo ex compagno dopo una lite. L'episodio è avvenuto nel quartiere periferico di Fidene, davanti al ristorante 'Brado': l'uomo ...