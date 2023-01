Roma | bus flambé sulla Togliatti | paura a bordo FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 14 gennaio 2023). È rimasto fermo astrada un autobus che nella notte tra venerdì e sabato era in transito. Il convoglio è stato interessato da un guasto, molto il fumo che fuoriusciva dal mezzo. Laper i passeggeri aè stata tanta ma, fortunatamente, non si sono registrati danni o feriti. Autobus in fiamme, cosa è successo Una densa nube di fumo ha caratterizzato la parte posteriore del mezzo, un bus Atac della linea notturna. Una volta accortosi di quanto stava accadendo, il conducente ha fermato la corsa facendo scendere tutti i passeggeri a. I fatti sono avvenuti nella notte a cavallo tra venerdì e sabato, intorno a mezzanotte a mezza. Fatti scendere i passeggeri, l’autista ha poi ...