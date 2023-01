Roma | al via i lavori sulla Colombo | restringimento della carreggiata | ecco dove e da quando

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 14 gennaio 2023). Inizieranno il prossimo 16 gennaio idi verifica e messa in sicurezza dei 215 pini domestici presenti nel tratto di Via Cristoforo, nel VIII Municipio. Il prossimo lunedì, dunque, il Dipartimento Tutela Ambiente diCapitale darà avvio ad un intervento integrato di verificastabilità e di messa in sicurezza degli oltre 200 pini domestici che insistono nel tratto di Via Cristoforo, a partire dal cavalcavia di Via Cilicia fino all’incrocio con Via Laurentina. In particolare, verranno eseguite specifiche prove di trazione atte a misurare la stabilità di ciascun albero. Un intervento complesso, coordinato con la Polizia Locale diCapitale e il Municipio VIII, che renderà necessario il parziale...