Roma | 35enne uccisa davanti a un ristorante | arrestato l' ex compagno

Unaromana è stata uccisa la scorsa notte nella capitale dal suo ex compagno dopo una lite. L'...della gelosia Sarebbe la gelosia il movente di questo ennesimo femminicidio avvenuto a. L'...Femminicidio aieri sera alle 23:30 circa, in viale Amelia, quartiere Appio - Latino. Una donna di 35 anni è ... Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe raggiunto lamentre era al ...commenta Una 35enne di Roma è stata uccisa la scorsa notte nella Capitale dal suo ex compagno dopo una lite. L'episodio è avvenuto nel quartiere periferico di Fidene , davanti a un ristorante. L'uomo.Un uomo è stato arrestato nella notte nella Capitale dopo aver ferito e ucciso a colpi di pistola la ex compagna di 35 anni. Ecco cos'è successo.