Rocco Scotellaro e quella terra rossa di sangue

L'associazione culturale lucana "Collegno - Grugliasco - Rivoli", prosegue "Basilicata in poster", una mostra di paesaggi lucani, presso l'area espositiva del comune di Grugliasco, in piazza Matteotti 50. La mostra è ...... a cominciare da quella prevista a Roma per la fine di gennaio, la pubblicazione di nuovi volumi editi dalla Fondazione, iniziative per gli anniversari di nascita o morte di, Vito ...La figura di Ernesto de Martino è tornata di moda con prepotenza. Einaudi sta ripubblicando, con grandi apparati di note e appendici, i suoi testi più importanti, La fine del ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...