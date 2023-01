“Riunione di Famiglia” in scena all’EcoTeatro di Milano dal 20 al 22 gennaio

(Di sabato 14 gennaio 2023)– EcoTeatro dipresenta “di” di Amanda Sthers e Morgan Spillemaecker in programma venerdì 20ore 20:45, sabato 21ore 20:45 e domenica 22ore 16:00 con Katia Ricciarelli, Fabio Ferrari, Nadia Rinaldi e Claudio Insegnoregia di Claudio Insegno produzione Palcoscenico Italiano – produttore esecutivo Tiziana D’Anella. Un cast straordinario per una commedia deliziosamente atroce! Una sera Massimiliano riunisce suo fratello Beniamino e sua sorella Fanny poco prima di una cena con la madre: i tre hanno gravi problemi economici e nessuno di loro è più in grado di mantenerla. L’unica soluzione è sopprimerla anche perché è diventata insopportabile. Beniamino e Fanny ridono pensando sia uno scherzo. Ma poi realizzano che ...

