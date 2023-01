Ritirati confezioni di riso dai supermercati per rischio chimico | nuova allerta alimentare

...20x igiene,50di dolciumi. Alla mensa sono stati accolte n 4 persone in ... 38.134,66 pezzi di prodotti alimentari ,presso l'emporio della Solidarietà in Via Vollusiano,...Si tratta in massima parte di alimenti non vendibili perché dallerovinate, oppure ... Come chiederlo I pacchi potranno essere prenotati tramite un'app su smartphone epresso il ...Per problemi legati a presenze metalliche potenzialmente pericolose dovute a un problema al momento dell'imballaggio ...Riso ritirato da tutti i supermercati Esselunga a causa della presenza di cadmio, un metallo pesante che può causare seri problemi di salute.