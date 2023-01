Risultati NBA della notte 14 Gennaio | Golden State passeggia | tutto facile per Denver

(Di sabato 14 gennaio 2023) Derby Italiano in NBA dominato da Utah Jazz, ancora sconfitti i Clippers sotto i colpi di. Ecco ifolledi Basket PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM I Utah Jazz e Orlando Magic hanno dato vita a una partita emozionante e combattutissima, con i Jazz che alla fine hanno avuto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Ecco allora di seguito il nostro riepilogo di notizie, eventi edi oggi, sabato 14 ... ITALIA OTTAVA BASKET IL RESOCONTO DELLA NOTTATASPORT IN TV IL PALINSESTO ODIERNOI San Antonio Spurs fanno segnare un r ecord di pubblico per un match, con 68,323 spettatori presenti all'Alamodome , in Texas, per la sfida contro i Golden State ...E CLASSIFICHE Tripla ...Continua la stagione di NBA. Nella notte appena passata si sono disputate ben nove partite di regular season e come sempre lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e ...I Warriors vincono 144-113 nell'iconica arena degli Spurs, mentre i Nuggets superano l'assenza del serbo e sconfiggono i Clippers. A Fontecchio ...