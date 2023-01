Rissa in piazza del Bastione | la polizia arresta due stranieri - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 14 gennaio 2023) E le indagini proseguono per risalire alle altre persone coinvolte anche in un altro episodio di ieri ...

E le indagini proseguono per risalire alle altre persone coinvolte anche in un altro episodio di ieri ...La Spezia - Violentatra due gruppi di contendenti, ieri notte, indel Bastione. Intorno alle ore 23.00 la centrale operativa della Questura ha ricevuto diverse chiamate preoccupate di residenti della zona ...Intorno alle ore 23.00 di eri sera, venerdì 13 gennaio, la Centrale Operativa della Questura della Spezi inviava due pattuglie della Squadra Volante in piazza del Bastione ...Mentre un altro episodio ha visto un giovane finire al pronto soccorso con tagli alla testa. Erano le undici circa di ieri sera quando la centrale operativa della Questura della Spezia ha inviato due ...