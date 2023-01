Rimini-Virtus Entella oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di sabato 14 gennaio 2023)sarà visibilein tv. Ecco le informazioni sudel match valido per il girone B di. Nella ventiduesima giornata si sfidano la decima in classifica, vogliosa di guadagnare dei punti per confermare la zona play off, e la quarta, che invece ha bisogno di quei punti per credere ancora nel primo posto lontano però già 7 lunghezze. Chi vincerà allo Stadio Romeo Neri? Appuntamento alle ore 14:30 di sabato 14 gennaio,su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn. Sportface vi offrirà unatestuale dell’incontro. LATESTUALE DEL MATCH ...

ore 14:30 Serie C 22a Giornata Girone B:vsEntella (diretta) [disponibile anche su DAZN] Telecronaca: Federico Principi Ilreduce da due sconfitte consecutive, ospita la...... ONEFOOTBALL e HELBIZ Valladolid - Rayo Vallecano (Liga) - DAZN 14.30 Pordenone -Verona (...- Pergolettese (Serie C) - ELEVEN SPORTS Arzignano - Pro Sesto (Serie C) - ELEVEN SPORTS- ...Oggi al ‘Neri’ arriva la Virtus Entella, terza in classifica. Out per squalifica Vano e Matteo Rossetti, riecco Mencagli ...Vacanze finite anche per le formazioni Primavera di casa nostra. Ha voglia di tornare in campo la capolista Rimini che oggi (calcio d’inizio alle 14.30) riprenderà il proprio cammino sul campo del Man ...