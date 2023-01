Rihanna lancia la collezione Savage X Fenty in vista del Super Bowl

(Di sabato 14 gennaio 2023)parteciperà al2023 per l’Apple MusicHalftime Show. E, per combattere l’attesa, la popstar hato una capsule collection limited edition a tema Game Day. Indelche l’ha scelta come star indiscussa dell’edizione 2023,hato una nuova capsule collection limited edition a tema Game Day. Scelta come headliner dell’Apple MusicHalftime Show, che si svolgerà il 12 febbraio 2023, la popstar ha voluto allargare l’offerta del suo brand fashion con unadecisamente sportiva.. Crediti:/Instagram – ...

Si chiama Game Day e comprende diciassette capi di abbigliamento e accessori, tutti con il marchio del brand di. La super pop star sarà l'ospite principale dell'Half Time Show, insieme ad A$...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Come doveva essere il sequel vedi ancheLift Me Up, testo e traduzione della nuova canzone Come detto, Black Panther 2 doveva ...Il prossimo 12 febbraio Rihanna sarà la protagonista dell’Halftime Show del Super Bowl. Nelle ultime ore è stato lanciato il primo promo dell’evento e la popstar ha dimostrato di essere prontissima pe ...Rihanna ha pubblicato un trailer ufficiale che anticipa il suo attesissimo ritorno alla musica come headliner del primo Apple Music Super Bowl Halftime Show. Lo spettacolo durante la finale del campio ...