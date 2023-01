Righeira | Stefano Righi svela | “Sanremo fu il nostro canto del cigno”

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ifurono autori di numerosi tormentoni, per poi finire un po’ fuori dal giro e dalle classifiche. Michaelakail loro percorso ai microfoni del Corriere della Sera,ndo anche quello che per loro fu ildel: il Festival di. L’artista spiega: “1986 è stato ilbrutaledel. Arrivammo tra gli ultimi e non ci eravamo abituati, ci trovammo spiazzati. Ci eravamo creati la fama di creatori di tormentoni, da noi ci si aspettava quello, ma eravamo performer, situazionisti più che musicisti. Avevamo idee deliranti e una pressione addosso che non era facile da gestire. Siamo entrati poi in un ...