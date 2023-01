Riforma Mes | ora Italia ratifichi senza modifiche

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 14 gennaio 2023) L'Eurogruppo si aspetta che l'al più presto ladel Mes, il "Fondo salva-Stati", ora che è rimasto l'ultimo paese dell'Eurozona a non averlo fatto (insieme alla Croazia, che però è appena entrata nell'euro), mentre la Germania sta procedendo dopo aver avuto il via libera dalla sua Corte costituzionale federale. E non c'è alcun margine per una rinegoziazione degli emendamenti al Trattato sul Mes, visto che sono già stati ratificati dagli altri paesi; ma la discussione su un miglioramento di questo meccanismo continuerà in futuro, dopo il completamento della ratifica.Lo hanno precisato fonti qualificate dell'Ue oggi a Bruxelles, in vista della riunione dell'Eurogruppo di lunedì prossimo. "Discuteremo - hanno riferito le fonti - della questione del Mes: la Germania ci aggiornerà sullo stato di avanzamento della sua ...