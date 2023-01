Ricerca | ambiente e climate change | Città della Scienza celebra l’inverno

Leggi su ildenaro

(Di sabato 14 gennaio 2023) Si celebrerà lunedì 16 gennaio la ‘Giornata mondialeneve’ e per l’occasione ladi Napoli ha deciso di dedicare i fine settimana alla stagione più fredda dell’anno. Gli appuntamenti alla cittascientifica saranno racchiusi nel titolo Benvenuto inverno dove sono previsti tanti laboratori sull’acqua e le sue trasformazioni con approfondimenti divertenti sulla neve e sul ghiaccio, elementi che hanno sempre caratterizzato questa stagione. Inoltre, esperimenti interessanti anche sul clima e i suoi cambiamenti. Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, Spazio al Futuro, Aquae. Il Futuro è nell’Oceano e Bonelli Story – Guardando Procida. ...