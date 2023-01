Report SSC Napoli | arriva il comunicato sui calciatori impegnati contro la Juventus

(Di sabato 14 gennaio 2023) Dopo la straripante vittoria per 5-1 sugli storici rivali della, ildi Luciano Spalletti è già tornato al lavoro in quel di Castel Volturno. Di seguito, quanto riportato in unufficiale della SSCsulla sessione d’allenamento degli azzurri: Coloro che sonno scesi in campo dal primo minuto nel matchla Juve hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri membri della rosa sono stati coinvolti in una fase di attivazione fisica. Infine, chiusura con partitella a campo ridotto. Allenamento: azzurri al lavoro in vista dei prossimi impegni Neanche il tempo di festeggiare la splendida vittoria casalingala Juve, godendo anche del momentaneo +10 sulle inseguitrici, che all’SSC Konami Training Center di Castel ...

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center . Questo ildellaNapoli:seduta mattutina Napoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona venerdì alle ore 20.45 per la 18esima giornata di ...Pre and Post Covid Report Is Covered | Final Report Will Add the Analysis of the Impact of Russia-Ukraine War and ...La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 12 gennaio. “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il ...