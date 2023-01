Rep Ceca | Babis al ballottaggio con Pavel a presidenziali

Nella Repubblicaandranno al ballottaggio l'ex premier Andrej Babis e l'ex generale Petr Pavel. È quello che emerge dai risultati relativi al 65% dello spoglio delle schede elettorali del primo turno, che si è ...Sono stati riaperti oggi alle ore 8:00 i seggi per il primo turno dellïelezione del presidente della Repubblica, che ha un mandato di cinque anni. In lizza ci sono otto candidati, ma i favoriti sono tre: l'ex premier Andrej Babis, il generale in pensione Petr Pavel e Danuse Nerudova, economista accademica ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:39 La nostra DIRETTA LIVE testuale finisce qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 15:39 Il prossimo appuntamento con il b ...Nella Repubblica Ceca andranno al ballottaggio l'ex premier Andrej Babis e l'ex generale Petr Pavel. È quello che emerge dai risultati relativi al 65% dello spoglio delle schede elettorali del primo t ...