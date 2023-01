Renzi e Calenda pensano già al governo del 2027 | la strada è il partito unico

(Di sabato 14 gennaio 2023) Una corsa in due step: il primo obiettivo è essere pronti per le elezioni europee del 2024, superare abbondantemente la doppia cifra e puntare ad essere uno dei primi gruppi a Bruxelles. Il secondo step è fissato per il, per riportare aldel paese le forze liberali, riformiste, popolari e repubblicane. È la tabella di marcia del futurodi Matteoe Carlo, stilata davanti alla platea dei Liberaldemocratici, riuniti a Milano. «Grazie a Carloper la paziente opera che sta facendo per dar vita alla federazione», premette dal palco il leader di Italia viva, che tende subito la mano a Più Europa: «Sarei felice ci fossero anche loro, e c'è spazio anche per avere un pezzettino di mondo popolare perché stanno stretti sia a destra ...

