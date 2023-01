Rennes-Paris Saint Germain domenica 15 gennaio 2023 ore 20 | 45 | convocati | formazioni | quote | pronostici Rientrano Mbappè e Hakimi | Ancora fuori causa Verratti

(Di sabato 14 gennaio 2023) Si chiude il girone d’andata in Ligue1, un torneo che sta già vedendo ildi Galtier assoluto dominatore con 47 punti fatti su 54 disponibili. Un dominio che va oltre i numeri di una squadra che viaggia a velocità doppia rispetto alla concorrenza, e che a conti fatti può solamente decidere di perdere questo torneo come già successo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

...00 Berlin - Milano 83 - 63 Visualizza Euroleague BASKET - EUROCUP 20:30Basketball - Ankara ...00 Ajaccio - Reims 0 - 1 19:00 Auxerre - Toulouse 0 - 5 19:00 Clermont -2 - 1 19:00 Nantes - ...IlSaint - Germain è già sicuro di concludere il girone d'andata di Ligue 1 davanti a tutti, anche prima della sfida col. Ma per Christophe Galtier c'è un problema: le ultime prestazioni di ... Rennes-Paris Saint Germain (domenica 15 gennaio 2023 ore 20:45): convocati, formazioni, quote, pronostici. ... Le club des Flandres, qui évolue dans l’équivalent de la 6e division, affrontera le PSG et ses stats en 16e de finale après sa qualification aux tirs au but, samedi contre Wasquehal (National 2) ...Alla vigilia del match col Rennes il tecnico dei parigini si è detto non soddisfatto delle ultime partite dei tre attaccanti.