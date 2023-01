Regionali Lombardia | Meloni | “Al Governo non c' è chi frena le imprese | ma chi le sostiene”

Il Fatto Quotidiano

"Non abbiamo tempo da perdere" leggi anche Elezioni, il primo confronto tra i candidati Meloni poi parla dell'andamento dell'economia: "Lo spread è a 182, la Borsa è andata più ...Dopo aver ringraziato la classe dirigente del partito e gli intervenuti nell'evento milanese, Meloni ha definito le elezionidella"un'occasione per dimostrare come andare meglio: ... Regionali, le previsioni di Calenda: “In Lombardia otteniamo il doppio dei voti delle Politiche, in… MILANO (ITALPRESS) – “Sono sicura che il Governo durerà cinque anni, nonostante tutti i tentativi dell’opposizione e non solo di ...Umbria terza Regione italiana , in valori assoluti, con la minore spesa sostenuta per cancelleria, carta e stampati : 30.014,06 euro. Hanno ...