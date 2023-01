Regionali | le previsioni di Calenda | “In Lombardia otteniamo il doppio dei voti delle Politiche | in Lazio partita aperta”

Slittano le uscite sulle località turistiche, come quelle sull'appennino modenese, ma i ... Se tutto va bene e lesono confermate, la prima uscita dovrebbe esserci giovedì della ...Da via Roma, a viale Trieste, da via Dante a viale Buoncammino, il maxi investimento, fondi React Eu ma anche, comunali e Pnrr, da 234 milioni di euro produrrà, secondo ledel ...Previsioni meteo per la prossima settimanaProssima settimana: tutto confermato, da Martedì 17 arriva un ciclone polare sull'Italia con nubifragi, vento e tanta neve. Insomma, fuori gli abiti più pesan ...La giornata della consegna si chiude con una sorpresa dell'ultimo minuto: all'ufficio elettorale anche il delegato per Verde è popolare - Udc ...