Regionali 2023 | Cangemi | “Orgoglioso di affrontare le prossime elezioni come capolista della Lega”

- Tra elezioni, dibattiti su accise e carburanti, nonchè dopo le varie polemiche fiscali, e il dibattito sul Mes da approvare velocemente, non è facile mantenere gli equilibri in ...I nomi dei candidati alle elezioniin Lombardia, che si svolgeranno il 12 e 13 febbraio, del Movimento 5 Stelle, che sosterranno il candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino , sono passati dal voto degli ...Dopo aver incontrato alcuni cittadini ed associazioni che difendono il benessere degli animali, in particolare il movimento di opinione “Noi per Lecco”, interviene Giacomo Zamperini, Capogruppo in Con ..."C'è molta voglia di cambiamento, io credo che la partita sia davvero aperta". Così il candidato per il centrosinistra alle Regionali in Lombardia ...