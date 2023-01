Reggina-Spal | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il campionato diB continua la propria marcia verso promozione e playoff, affrontando la ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno., in programma sabato 14 gennaio con inizio alle ore 14:00, mette di fronte allo stadio Oreste Granillo ladi Filippo Inzaghi e ladi Daniele De Rossi. I due campioni del mondo si affrontano con obiettivi diversi. La, al secondo posto a tre punti dal primo punta al grande sorpasso, mentre l’ex giallorosso, subentrato a campionato in corso, vuole provare a far uscire ladalla zona playout. Il momento delle due squadre (Credit foto – pagina FacebookFerrara)Laha infilato il terzo risultato utile di fila prima della sosta, ...