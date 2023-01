Reggina – SPAL | i convocati

Laospita lae proverà a mettere pressione al Frosinone mentre il Pisa affronta tra le mura amiche il Cittadella , penultimo in classifica. Il Palermo, in netta risalita è impegnato a ...FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesaLo staff tecnico biancazzurro ha diramato la lista dei convocati per la partita Reggina – SPAL, valida per la 20° giornata del Campionato di Serie BKT 2022-2023. PORTIERI: Abati, Alfonso, Pomini. DIFE ...Arrivano le formazioni ufficiali di Reggina-SPAL, gara al via alle ore 14. Inzaghi sceglie di fare debuttare Bouah al posto dello squalificato Pierozzi, dentro anche Ricci in attacco. SPAL ...