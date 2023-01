Reddito di Cittadinanza | cosa cambia con le disposizioni sulla territorialità

(Di sabato 14 gennaio 2023)di. Con l’arrivo del nuovo anno e, soprattutto, del nuovo esecutivo di centro – destra a guida Giorgia Meloni inizia la trasformazione della misura pentastellata. In che modo? Ildi, eccome. Il nuovo governo presieduto da Giorgia Meloni sta preparando una via d’uscita non proprio indolore alla misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle. In questo 2023 vi saranno sostanzialimenti di linea, mentre dal 2024 il sostegno a chi ha più bisogno avrà nome e modalità assai diverse.di(I Love Trading)Già quest’anno, però, il sostegno verrà modificato e sarà decisamente più “duro” incassarlo, per lo meno per una parte dei percettori. Ma comeil ...

Anche a Modica, i percettori deldisono stati chiamati dal Comune a dare il loro contributo in lavori di pubblica utilità a fronte deldipercepito. L'iter sembra essersi definitivamente ...Per il frusinate è stata disposta la custodia cautelare in carcere, oltre alla sospensione deldidi cui usufruiva. Non ha una casa, non ha un lavoro. Costretto a rubare per ...Si è ritrovata a processo, accusata di aver acquistato un'automobile in violazione della normativa del reddito di cittadinanza. Una 55enne riminese, difesa dagli avvocati Gilberto Gianni e Massimilian ...Il derby a sinistra comincia. La sfida Pd-5 Stelle sarà destinata a caratterizzare la campagna elettorale e, nel giorno in cui in Corte ...