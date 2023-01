Reclutamento | Snals | occorre assumere da GPS | bandire concorsi regolari con prove che non siano quiz

(Di sabato 14 gennaio 2023)- Il sistema dei contratti a termine non risponde alle esigenze della nostra scuola ma solo a logiche di contenimento della spesa pubblica. Non è più tollerabile che si faccia ricorso a supplenze per esigenze didattiche ormai consolidate. L'articolo .

... CGIL, CISL, GILDA,e UIL) hanno raggiunto l'accordo del contratto 2019 - 21 che per la fine ...cambiamenti anche per la figura del docente che dopo aver superato un rocambolesco...... così Elvira Serafini, segretario generale dello. 'Per le supplenze fino al termine delle ... E propone: 'In tal senso bisogna aprire subito il confronto sulche abbia come primo ...