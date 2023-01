Real Sociedad sorpresa d' Europa | cosa c' è dietro un modello di calcio unico

I modelli di calcio ad alto livello sono come i vestiti eleganti quando te li vai a provare: tutti belli, tutti fighi ma o hai il fisico di Brad Pitt o c'è sempre un punto i cui ti cascano male. Ci ...Gol in arrivo anche nel posticipo serale della Liga trae Athletic Bilbao. Pronostici: la scelta del VeggenteSabato 14 gennaio alle ore 21 la Real Sociedad sfida l'Athletic Bilbao in un match de LaLiga: info partita, formazioni ufficiali e diretta TV ...Il Clasico in trasferta, ma sempre affascinante, quello in programma domenica a Ryad per la finale della Supercoppa spagnola. Real Madrid e Barcellona hanno avuto bisogno dei rigori per superare il Va ...