Real Sociedad-Athletic Bilbao sabato 14 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Inigo Martinez non recupera

...30 Anadolu Efes - Bayern 19:00 algiris - Crvena Zvezda 20:00 Olympiacos -Madrid Visualizza ...16:15 Espanyol - Betis 18:30 A. Madrid - Valladolid 21:00 Siviglia - Cádiz CALCIO - ...Commenta per primo Laannuncia sui propri canali ufficiali il rinnovo di contratto del suo ds Roberto Olabe . Il dirigente di 55 anni ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2026 col club basco.Il Clasico in trasferta, ma sempre affascinante, quello in programma domenica a Ryad per la finale della Supercoppa spagnola. Real Madrid e Barcellona hanno avuto bisogno dei rigori per superare il Va ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...