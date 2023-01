Ranieri riparte subito bene | 2-0 Cagliari al Como

(Di sabato 14 gennaio 2023) Claudioalla grande nella sua seconda esperienza al: i rossoblù regolano per 2-0 ilClaudioda. I rossoblù, alla prima gara del secondo ciclo del tecnico testaccino, regolano 2-0 ilgrazie ad una rete per tempo di Pavoletti e Azzi. Tanta voglia di vincere e un buon ordine tattico hanno consentito ai sardi di vincere all’Unipol Domus, mostrandobuoni segnali dopo pochi giorni di lavoro con il nuovo allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

