Rally | Dakar | sesta vittoria di tappa di fila per Loeb e Al-Attiyah a un passo dal trionfo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Al-Hofuf, 14 gen. - (Adnkronos) - Il francese Sébastienfa la storia dellaconquistando ladiconsecutiva alla vigilia dell'arrivo a Dammam in Arabia Saudita che, salvo imprevisti, dovrebbe coincidere con la quintaassoluta per il qatariota Nasser Al-su Toyota. Con il suo copilota Fabian Lurquin e il loro Prodrive Hunter,ha stabilito un ritmo frenetico e ha dominato la 13/a frazione - 154 Km di speciale con il lungo trasferimento di 509 - tra Shaybah e Al-Hofuf nell'Arabia Saudita orientale sul Golfo. Dopo sette vittorie didall'inizio dellalo scorso 31 dicembre, la coppia/Lurquin ha intascato 35 punti per il campionato mondiale ...