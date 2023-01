(Di sabato 14 gennaio 2023) Sono5 le persone rimaste uccise dall’attaccosu undella città ucraina di. A riferirlo è il governatore della regione dipetrovsk, Valentyn Reznichenko, che riporta anche il numero di 27 cittadini feriti. «Già cinque. Tra le 27 persone rimaste ferite ci sono sei. Tutti si trovano in ospedale», ha scritto su Telegram. Poche ore fa il missileha colpito il palazzo della città ucraina distruggendo l’edificio e intrappolando tutti i residenti sotto le macerie. Intanto secondo quanto riferisce il sindaco della capitale Vitaly Klitschko, le esplosioni continuano anche a Kiev: «Si sentono esplosioni a Kiev. Al momento, la difesa aerea funziona. Rimanete nei rifugi. Continua l’attacco terroristico», ...

Open

2023 - 01 - 14 16:08:50 Dnipro, il bilancio: 10 feriti, tra cui due bambini È di 10 feriti, tra cui due bambini, il bilancio delmissilisticocontro un condominio a Dnipro, nell'Ucraina ...Un condominio della città di Dnipro , in Ucraina , è stato colpito da un missile. "Sotto le macerie si trovano diverse persone", fa sapere Kyrylo Tymoshenko , vice capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, che ha diffuso le immagini dell'abitazione distrutta. Sul posto ... Raid russo su un condominio a Dnipro, almeno 5 morti: 6 bambini ... La Russia torna a far paura dall'alto, con un nuovo raid missilistico su tutta l'Ucraina. Gli attacchi di Mosca hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni ...Diverse esplosioni invece sono state segnalate in almeno 10 regioni ucraine. La tensione però sale anche tra Mosca e Londra, dopo la decisione del premier britannico Rishi Sunak di fornire all'Ucraina ...