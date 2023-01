Ragazza stuprata da una banda dopo la discoteca | a Genova è il secondo caso in 5 giorni

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ha passato la serata in unadicon degli amici e qui sarebbe stata drogata e poi abusata da un gruppo di sconosciuti. È la denuncia che una ventenne ha presentato ai medici dell’ospedale Galliera dove è tuttora ricoverata. Un passeggero di un autobus, stamattina all’alba ha trovato la giovane in evidente stato confusionale e sotto choc. Solo al pronto soccorso laè stata in grado di riferire ai medici quanto le è accaduto. “Ho passato la serata in un locale vicino al Terminal traghetti. Qui un gruppo di ragazzi mi ha fatto bere tanto e poi mi hanno portata in un angolo e hanno abusato di me”. Una violenza di gruppo sulla quale sta indagando la sezione reati contro la persona della squadra mobile di. “Forse hanno usato la droga dello stupro perché non sono riuscita a reagire e a gridare” ...