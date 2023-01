Raffaele Auriemma “distrugge” un tifoso della Juventus | il botta e risposta dopo la sconfitta del 5-1 contro il Napoli

... il programma radiofonico di Radio Crc sul Napoli condotto da. È infatti intervenuto Giuseppe Cruciani, giornalista noto per le sue posizioni spesso non morbidissime sul club e ...Napoli Calcio - A Radio Crc nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' diè intervenuto Emanuele Belardi, doppio ex di Napoli e Juve: 'Anche quando non si andava così bene, ho sempre sottolineato la capacità della società Napoli che ha sempre operato in ...Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Crc, ha pubblicato un'immagine con il risultato finale di Napoli-Juventus ...Raffaele Auriemma, ai microfoni di Tele A, ha fatto un focus sul quotidiano TuttoSport: 'Io scrivo ancora degli articoli per questo giornale' ...