Quiz! Puoi nominare la formazione del Manchester United della partita contro il Manchester City nel 2009?

Leggi su justcalcio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: 11 giocatori indovinare – e nessun limite di tempo per questo. Ti piacciono i quiz sulla? Scopri di più qui. Ricordati di twittare i tuoi punteggi @FourFourTwo (si apre in una nuova scheda) e condividi con i tuoi amici. ORA PROVAladell’Arsenal dallal’Oxfordnel 2003? I derby disono spesso all’altezza del clamore. È solo una di quelle rivalità in cui il fuoco tende ad aumentare lo spettacolo. Dopotutto, ci sono molte rivalità che sembrano un po’… noiose. Questo non è uno. Ci sono sempre state partite importanti, che si tratti del 6-3 di Haaland in cui ha ottenuto una tripletta, ...