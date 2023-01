Quanti morti in 30 giorni | Covid | ora il mondo trema davvero

(Di sabato 14 gennaio 2023) La Cina è alle prese con l'ondata dipiù grave dal 2020. O almeno questo è quanto si evince dal grande bilancio delle vittime rilasciate dal governo di Pechino, il primo dopo l'allentamento delle restrizioni che erano state decretate dalla politica di “tolleranza zero” all'inizio dello scorso mese. Tra l'8 dicembre 2022 e il 12 gennaio 2023 i decessi collegati alsono 59.938, come annunciato da Jiao Yahui, capo dell'ufficio dell'amministrazione medica della Commissione sanitaria nazionale. Il conteggio ufficiale però parla di soli 5.503 decessi dovuti a insufficienze respiratorie dipendenti dal, mentre gli altri 54.435 sono connessi a persone che avevano patologie croniche come cancro o malattie cardiovascolari. L'età media di coloro che sono deceduti era di 80,3 anni e il 90% aveva un'età pari o superiore a ...

