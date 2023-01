Quando l' immigrazione diventa guerriglia urbana

Leggi su panorama

(Di sabato 14 gennaio 2023) Auto date alle fiamme, risse con centinaia di persone, armi da fuoco, lacrimogeni e arresti. Nelle città europee, così come nel Regno Unito, sono in aumento le violenze di cui si rendono protagonisti gli stranieri, o comunque cittadini di origini diverse, per le motivazioni più svariate. Ma, in ogni caso, strettamente legate alla statistica: la crescita senza controllo delle loro comunità. Erano solo 460 nel 1961, per poi sfiorare i 40 mila nel 1970 fino ad arrivare alla cifra di 800 mila quarant’anni dopo. Sono le cifre che ha fornito il governo del Belgio a proposito dell’marocchina: la più numerosa in un Paese di appena 11 milioni di abitanti, con la capitale politica e governativa dell’Unione europea che somiglia sempre più a un acquartieramento di nordafricani e sempre meno alla patria di Rubens, Magritte o Simenon. Qui ormai un cittadino su cinque ha ...