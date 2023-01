Qatar 2022 | Verratti | ' ho tifato per la Francia ma sono stato felice per Messi'

(Di sabato 14 gennaio 2023) Parigi, 14 gen. - (Adnkronos) - "Amo la. Ho molti amici nella selezione francese, mia moglie è francese e i miei figlinati ine tutti loro hanno sofferto quando i Bleus era in difficoltà". Lo dice a 'France Football' Marco, centrocampista del Psg e della Nazionale italiana, in merito alla scorsa Coppa del Mondo di. "Allo stesso momento eropere per l'Argentina che hanno fatto qualcosa di straordinario -aggiunge il trentenne abruzzese-. Sarebbebrutto se Leo avesse concluso la sua carriera senza vincere il trofeo più importante. Io però tifavo per la, mi avrebbe fatto piacere se Mbappé e gli altri miei compagni di squadra avessero portato a casa il ...

Sport Mediaset

di Giovanni Papa Si è appena spenta l'eco dei mondialiinche già i bambini nel mondo riescono ad immedesimarsi con il loro idolo di turno, entusiasmandosi tra fantasiosi dribbling e mirabolanti tiri a giro. Lo spirito del calcio si sa, quando ...Nel dicembreGargash chiede un maggiore impegno europeo nel Medio Oriente e nell'Asia Centrale,...egoistiche le semplici richieste di fornitura (come indica l'accordo concluso fra Germania e:... QATAR 2022: FIFA APRE INDAGINE SU FESTEGGIAMENTI ARGENTINA - Sportmediaset "L'embargo sta producendo come unico risultato quello di portare l'economia cubana nelle braccia del dragone cinese" - dal blog Sostenitore ...Ufficiale: in Serie A da gennaio arriverà il fuorigioco semiautomatico, il campionato italiano dopo essere stato uno dei primi ad introdurre in VAR, sta per ...