Putinschauung | la visione di Vladimir Quinto mandato e guerra totale

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’anno zero dell’Ucraina ricomincia dall’apocalisse di Soledar distrutta a tal punto dai mercenari ex ergastolani russi del Wagner Group, che anche dalle foto satellitari è impossibile individuare strade e piazze presistenti. Statica e con fronti molto distanti, lad’invasione scatenata da Putin nei confronti dell’Ucraina si avvia a contrassegnare la storia dell’Europa con un terribile compleanno di stragi. È soltanto il primo anno di combattimenti e bombardamenti quotidiani, come sostengono i pessimisti o, piuttosto, l’inizio di una nuova fase d’escalation militare? Dalla liberazione di Kherson due mesi fa, le linee di battaglia si sono appena spostate ed infuriano, con un tragico concentrato di orrori senza precedenti, lungo un tratto del fronte intorno al cosiddetto triangolo della morte fra Bakhmut, Gorlovka e soprattutto Soledar, che i mercenari russi ...