PSG | Verratti | «Al Mondiale tifavo per la Francia»

(Di sabato 14 gennaio 2023) Marco, centrocampista del PSG, ha parlato della finale delpersa dallae della vittoria di Messi Marco, centrocampista del PSG, ha parlato a France Football. PAROLE – «Ho molti amici nella selezione francese, mia moglie è francese e i miei figli sono nati ine tutti loro hanno sofferto quando i Bleus era in difficoltà. Ma io ero sia felice che non felice. Ero felice per Messi e per l’Argentina che hanno fatto qualcosa di straordinario. Sarebbe stato brutto se Leo avesse concluso la sua carriera senza vincere il trofeo più importante. Ma d’altra parteper la, mi avrebbe fatto piacere se Mbappé e gli altri miei compagni di squadra avessero portato a casa il». L'articolo proviene da ...

Sportitalia

