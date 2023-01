PSG | Galtier | «Mbappé | Messi e Neymar insufficienti nelle ultime uscite»

(Di sabato 14 gennaio 2023) Intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il Rennes, il tecnico del PSGha parlato del tridente offensivo. Di seguito le sue parole «Ora è importante che stiano insieme, che ritrovino connessione dopo aver giocato con altri automatismirispettive nazionali. Devono riscoprire il piace di giocare insieme, di impegnarsi per l’altro, di fare meglio rispetto allegare. Dobbiamo trovare più intensità perché le scorse partite sono statitecnicamente parlando». L'articolo proviene da Calcio News 24.

