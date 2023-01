Premier League | United batte City 2-1 e vince il derby di Manchester

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – Va alloildi, anticipo della 19/a giornata di. La squadra di Ten Hag si impone 2-1 sulin rimonta. I ‘citizens’ passano in vantaggio con Graelish al 60? ma i Red Devils replicano con Fernandes e Rashford, a segno al 78? e all’82’. In classifica l’Arsenal è sempre al comando con 44 punti, 5 in più dele 6 dello, in più i ‘Gunners’ hanno giocato una partita in meno. Funweek.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail il colosso di Cupertino avrebbe messo nel mirino i diritti tv per la trasmissione della Premier League, il campionato di calcio inglese dove militano i più grandi club.